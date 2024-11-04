نشرة التوك شو| بدء مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية وأصداء زيارة وفد صندوق النقد لمصر

تناولت برامج التوك شو، مساء الأحد، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها.

هل تشهد معدلات التضخم انخفاضًا في 2025؟.. خبير اقتصادي يوضح

كشف الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، عن توجيهات البنك المركزي المصري للبنوك العاملة في البلاد بتلبية احتياجات المستثمرين والمستوردين من العملات الأجنبية، في إطار سلسلة من الخطوات التي تتخذها الحكومة المصرية لمعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، وعلى رأسها ارتفاع معدلات التضخم.

وأكد بدرة، خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، ببرنامج "صالة التحرير"، أن معدلات التضخم في مصر شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة الماضية، لتصل إلى نحو 26%، وذلك بسبب العديد من العوامل الداخلية والخارجية.

اللواء سمير فرج: مصر تلعب دورًا رئيسيًا في دعم القضية الفلسطينية

أكد اللواء دكتور سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، أن الأزمة الحالية المتعلقة بعدم التوصل إلى اتفاق هدنة في غزة واستعادة الرهائن تعود إلى موقف حماس، التي تؤكد أن أي هدنة قصيرة قد تُستخدم من قبل نتنياهو لاستعادة الرهائن ثم استئناف الحرب.

في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أوضح فرج أن حماس تسعى لتحقيق هدنة طويلة ووقف إطلاق نار يكون مؤمنًا ومضمونًا من قبل الولايات المتحدة والأمم المتحدة، مشددًا على أن رأي حماس في هذا الشأن يعتبر صحيحًا.

هل تحصل مصر على قرض جديد من صندوق النقد الدولي؟.. الحكومة توضح

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن زيارة مديرة صندوق النقد الدولي، تعكس تأييد ودعم الصندوق للجهود الإصلاحية التي تقوم بها مصر، وزيارة رئيسة الصندوق لمصر بمثابة تقدير منها للشعب المصري الذي تحمل أعباء عمليات الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن الدولة تراعي ألا تثقل كاهل المواطنين بأعباء إضافية وهذا يأتي في إطار توجيهات رئيس الجمهورية.

البلشي: نقابة الصحفيين لا تزال لديها ملاحظات على مشروع "الإجراءات الجنائية"

أكد خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أن النقابة لا تزال لديها ملاحظات على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك على الرغم من الرد الذي تلقته من البرلمان بشأن بعض التعديلات التي تم إجراؤها.

وأوضح "البلشي"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن النقابة قدمت ملاحظات شاملة على القانون، تتعلق بالمنهج العام للقانون وبعض النصوص التفصيلية التي تؤثر بشكل مباشر على حرية الصحافة والإعلام.

فخري الفقي: تحويل الدعم العيني إلى نقدي يضمن وصوله لمستحقه

كشف فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن زيارة مديرة صندوق النقد الدولي لمصر، بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي رسالة إيجابية.

وأضاف "الفقي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، على قناة صدى البلد، أن ثلثي الدعم يذهب للمقتدرين والأجانب في مصر وثلثه فقط يذهب للمستحقين.

شعبة الدواجن تكشف حيلة كبار "منتجي البيض" للحفاظ على ارتفاع الأسعار

أكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، أن كبار المنتجين يرفضون خفض الأسعار حتى بعد دخول البيض المستورد للسوق، مشيراً إلى أنهم يسيطرون على السوق ويمارسون نوعاً من الاحتكار.

قال السيد، خلال حواره عبر فضائية "القاهرة والناس"، إن كرتونة البيض كانت تُباع في المزرعة بـ167 جنيهًا، وبعد مجيء البيض التركي انخفض السعر لـ155 جنيهًا، وهذا دليل على أن ارتفاع الأسعار ليس له مبرر اقتصادي، وإنما هو نتيجة لسيطرة مجموعة محددة على السوق.

رئيس جامعة الأزهر: إعجاز القرآن يتمثل في البلاغة وسلاسة الأسلوب

أكد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، على الإعجاز القرآني الفريد، مشيراً إلى أن القرآن الكريم يمثل تحدياً لا يستطيع أي بشر أن يواجهه، موضحًا أن هذا الإعجاز يتمثل في بلاغة القرآن وسلاسة أسلوبه، والذي لا يمكن لأي لسان بشري أن يضاهيه.

خلال حلقة برنامج "بلاغة القرآن والسنة"، المذاع على قناة الناس، بيّن الدكتور داود أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان معصوماً، إلا أنه لا يقع عليه التحدي الإعجازي نفسه الذي وقع على القرآن الكريم.