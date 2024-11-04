البترول: زيادة أسعار الغاز المنزلي منذ سبتمبر

كتب- محمد صلاح: (محدث ومعدل)

قررت الحكومة، زيادة أسعار الغاز الطبيعي المورد للمنازل بما يتراوح بين 40 إلى 100 قرشًا في المتر المكعب الواحد حسب شريحة الإستهلاك.

ووفقًا للأسعار الجديدة التي جاءت ضمن الحزمة الأخيرة في سبتمبر 2024، قفز سعر المتر المكعب للغاز من صفر إلى 30 مترًا لـ 3 جنيهات للمتر الواحد بدلاً من 260 قرش.

وارتفع سعر المتر بشريحة استهلاك ما يزيد عن 30 مترًا وحتى 60 مترًا إلى 4 جنيهات للمتر الواحد بدلًا من 335 قرش.

ووصل إلى 5 جنيهات للمتر مقابل 4 جنيهات للشريحة الاستهلاكية الأعلى من 60 متر مكعب شهريا.

وفي صباح الاثنين، أصدرت وزارة البترول بيانا قالت فيه: في إطار حرصها على تقديم المعلومات الدقيقة بشأن أسعار الوقود والمنتجات، وفي ظل ما تم رصده حول تعديل أسعار الغاز الطبيعي للمنازل والأنشطة التجارية، فإن الوزارة تؤكد عدم وجود أي تعديل جديد في أسعار الغاز الطبيعي المخصص للمنازل والأنشطة التجارية، وأن ما تم تداوله ونشره أمس هو بشأن الأسعار التي تم اعتمادها ضمن الحزمة الأخيرة في شهر سبتمبر 2024، في ظل السعي لتضييق الفجوة القائمة بين الأسعار وتكاليف الإنتاج.