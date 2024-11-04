طقس الـ6 أيام.. سقوط أمطار على السواحل والقاهرة وتراجع الحرارة

كتب- محمد عبدالناصر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة بداية من اليوم الاثنين حتى السبت 9 نوفمبر.

وتوقعت الأرصاد، أن يسود اليوم الاثنين طقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا، على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما توقعت هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق السواحل الشمالية والوجه البحري، من محافظة مطروح، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري وحلايب وشلاتين.

الإثنين 4 نوفمبر

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

من الثلاثاء إلى الخميس

أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

من الجمعة إلى السبت:

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.