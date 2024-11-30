بعد غلق منزل الدائري.. تعرّف على التحويلات المرورية باتجاه ميدان الرماية

كتب- محمد نصار

عينت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال مشروع الأتوبيس الترددي بالطريق الدائري بالجيزة.

ويستلزم الغلق الكلى لمنزل الطريق الدائرى "القوس الغربى" المؤدى إلى ميدان الرماية بالاتجاه القادم من مناطق (صفط اللبن– المريوطية)، وذلك لمدة 7 أيام ابتداءً من الساعة 7 صباح يوم السبت الموافق 30/11/2024.

تعرّف على التحويلات المرورية

مما يستلزم تحويل الحركة المرورية للمركبات أعلى الطريق الدائرى للقادم من مناطق (صفط اللبن –المريوطية) وعلى السيارات التي ترغب بالسير باتجاه المنزل المؤدى إلى ميدان الرماية أن تقوم باستكمال السير أعلى الطريق الدائرى فى اتجاه طريق الواحات ثم النزول يميناً لوصلة حازم حسن (وصلة الكابلات) فى اتجاه طريق إسكندرية الصحراوى ثم النزول يميناً مع نهاية الوصلة لطريق إسكندرية الصحراوى في اتجاه ميدان الرماية.