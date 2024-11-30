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كتب مسموعة وأنشطة افتراضية.. "الثقافة" تطرح تطبيقات إلكترونية جديدة

11:51 م السبت 30 نوفمبر 2024

الدكتور أحمد فؤاد هَنو وزير الثقافة

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كتب- محمد شاكر:

كشف الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، أن الوزارة بصدد تدشين عددا من التطبيقات الإلكترونية الجديدة أهمها تحويل تطبيق مجموعة كبيرة من الكتب الورقية إلى كتب مسموعة.

وقال هنو في تصريحات لبرنامج "معكم"، الذي تقدمه منى الشاذلي أن سعر الكتب سيكون رمزيا يقارب الجنيه، وقد وصلنا إلى تحويل نحو 11 ألف كتاب نتمنى أن يتم طرحهم في معرض القاهرة الدولي للكتاب المقبل.

وأضاف هنو، أن هناك تطبيق إلكتروني آخر يشبه قصر ثقافة الافتراضي، ويدخل به كثير من الأنشطة مثل التصوير الفوتوغرافي والرسم والشعر والموسيقى وغيره من المجالات ويشارك به الجميع بحيث يكون مطروحا للمشاهدة من الجميع.

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الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة التطبيقات الإلكترونية الكتب الورقية برنامج معكم منى الشاذلي معرض القاهرة الدولي للكتاب
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