"الجنيه فيها مبروك".. عمرو أديب: الصحة أهم تحديات مصر منذ ثورة 1952

كتبت- داليا الظنيني:

أكد الإعلامي عمرو أديب أن تحسين الخدمات الصحية يمثل التحدي الأكبر لمصر منذ ثورة 1952، مشيراً إلى الحاجة الملحة لتجديد المنشآت الطبية وزيادة عدد الأسرة.

وقال "أديب"، خلال تقديم برنامجه "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، مساء السبت، التعليم والصحة من أهم الملفات التي تواجه الدولة، و"المنشآت الصحية شالت كتير الـ 20 سنة اللي فاتت"، مطالبًا بزيادة الاستثمارات في القطاع الصحي.

وأضاف: "هناك مجالات الجنيه اللي بتحطه فيها مبروك زي الصحة والتعليم والتموين".

ولفت أديب إلى أن إنشاء المستشفيات الجديدة قلل من المهانة التي كان يتعرض لها المواطن، مطالبًا بزيادة عدد حضانات الأطفال.

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