"اقفلوا المايك".. تامر أمين يعلق على زلة لسان شيرين عبدالوهاب بشأن محمد رحيم

كتبت -داليا الظنيني:

دافع الإعلامي تامر أمين، عن الفنانة شيرين عبدالوهاب، بعد زلة لسانها بشأن المطالبة بقراءة الفاتحة على روح محمد رحيم، مؤكداً أنها لم تقصد الإساءة.

ودعا أمين، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار"، الجمهور إلى التعامل برحمة مع شيرين، مؤكداً أن الجميع يخطئ ويمكن أن أقول كلمة مكان كلمة وأنا على الهواء، وهذا أمر يجب ألا نتوقف أمامه طويلا طالما هناك حسن نية.

تامر أمين يدافع عن شيرين عبدالوهاب

وانتقد أمين الهجوم الشديد على شيرين، معتبراً أن الجمهور كان قاسياً في حكمه عليها، قائلا: "الناس مسكتها سلخ وجلد، ودي أول حفلة ترجع فيها، نسندها ونطبطب عليها ولا نستنى غلطة عشان ندبحها ونخلص عليها خالص؟".

وأضاف: "اتفقوا مع مهندس الصوت اللي معاها لما تخلص الأغنية تقفلوا المايك، يا مهندسي الصوت في حفلات شيرين أحموا شيرين من شيرين".

ونصح شيرين قائلا: "أبوس إيدك غني بس يا ست البنات، لو عملتي كدة هتبقي ملكة لا يضاهيكي أحد".

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