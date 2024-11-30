بهوية بصرية ومخطوطات فرعونية.. ننشر استعدادات مصر للمشاركة في معرض فنزويلا للكتاب

كتب- محمد شاكر:

تشارك مصر كضيف شرف معرض فنزويلا الدولى للكتاب فى دورته 21، والمقرر إقامته خلال شهر يوليو المقبل 2025.

ومن المتوقع أن تأتي مشاركة مصر في المعرض بشكل جديد، بداية من إقامة تصميم لافت لجناح الفراعنة في المعرض، حيث تنظم الهيئة العامة المصرية للكتاب الجناح المصرى، بالتعاون مع جميع قطاعات وزارة الثقافة.

وتستعد مصر لإبهار العالم بتصميم فريد لجناح الفراعنة في معرض فنزويلا الدولي للكتاب، حيث تعرض مجموعة متنوعة من المخطوطات والأعمال الفنية التي تعكس تاريخها العريق وحضارتها المتألقة.

وتسعى مصر من خلال مشاركتها في معرض فنزويلا إلى تعزيز مكانتها كمركز ثقافي عالمي، وعرض نماذج من إبداعاتها الفنية والأدبية على جمهور واسع.

استعدادات مصرية مكثفة للمشاركة في معرض فنزويلا للكتاب

وبالفعل بدأت التجهيزات للمشاركة المصرية في هذا المعرض فى يوليو الماضى بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية، حيث تضع الهيئة العامة للكتاب برنامجا خاصا يؤكد نظرة العالم لمكانة مصر المقدرة والثقافية، ويعبر عن القدرة الثقافية المصرية، باعتبارها القوة الناعمة الحقيقية المصرية.

وتقدم الهيئة خلال المعرض، برنامج ثقافيّ حافل يعكس تاريخها الفكري والمعرفي والحضاري، تجسيدًا لعمق العلاقات التاريخية بين فنزويلا ومصر، ويعكس مكانة مصر الحضارية كمنارةً للعلم والمعرفة والثقافة والفنون، وأثرت ثقافات ومعارف الجماهير بمضامين إبداعية في مختلف المجالات.

وتستعد مصر بتصميم فريد لجناح الفراعنة في معرض فنزويلا الدولي للكتاب، حيث تعرض مجموعة متنوعة من المخطوطات والأعمال الفنية التي تعكس تاريخها العريق وحضارتها الضاربة في عمق التاريخ، ويتوقع أن تأتي الهوية البصرية للجناح المصري، لتعكس الهوية المصرية بكل أشكالها وليس يعبر عن حضارة مصر القديمة فقط.

ويُعد معرض فنزويلا الدولى الكتاب أحد أكبر الأحداث الثقافية السنوية في البلاد، وقد شارك فيه هذا العام ما يقرب من 97 عارضًا وطنيًا ودوليًا موزعين على مائة جناح في معرض كاراكاس الوطني للفنون.

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