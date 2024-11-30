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انتحال صفة.. الدكتور محمد غنيم يكشف حقيقة إعلان دواء لعلاج داء المفاصل

11:08 م السبت 30 نوفمبر 2024

الدكتور محمد غنيم

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كتب- أحمد عبدالمنعم:
نفى الدكتور محمد غنيم، رائد زراعة الكلى في مصر والشرق الأوسط، ما تردد من إعلان على موقع "الحركة الصحية"، منتحلًا اسمي مع استخدام صورة لي للإعلان عن دواء لعلاج داء المفاصل.

وأوضح الدكتور "غنيم" في منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "ليست لي صلة بالموضوع بل هو احتيال كامل وسوف أقوم بابلاغ الجهات المختصة لعمل الإجراء الواجب".

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محمد غنيم دواء المفاصل الحركة الصحية
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