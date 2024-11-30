تعليق قوي من أحمد موسى على تطور الأحداث في سوريا: ميليشات مش معارضة

كتبت -داليا الظنيني:

قال الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل تطورات الأوضاع في المنطقة، قائلا: يجب على كل شعب أن يركز مع بلده وأمنه وجيشه، ولا بد من دعم الشعب المصري لجيشهم العظيم.

وتابع خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، متسائلا: ما هو مصدر السلاح الحديث الذي ظهر مع المقاتلين في سوريا ولماذا اختفوا طيلة 6 سنوات.

وأضاف "موسى": هل هناك تنظيم معارض يقتل جيش بلده ويحصل على أسلحته؟.. وبالتالي فهذه منظمات وميليشيات إرهابية وليست معارضة.

وأشار إلى أن هذه الميليشيات جاءت من دول عديدة للقتال في سوريا وتدمير البلد وشعبها، موضحًا أن القائد الإرهابي أبو محمد الجولاني، الذي استمد اسمه من الجولان في حين أنه لم يطلق رصاصة واحده على الجولان.

وتابع: أبو محمد الجولاني بدأ أعماله الإرهابية في تنظيم القاعدة 2011، ثم انضم لتنظيم داعش الإرهابي، قبل أن يؤسس جبهة النصرة المنشقة عن تنظيم القاعدة.

وواصل، أن أبو محمد الجولاني كون تحالفا بين جبهة النصرة وهيئة تحرير الشام، ويتحالف معهم تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية التي يندرج منها العديد من التنظيمات الإرهابية.

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