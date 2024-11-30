القومي للأجور يكشف حقيقة إقرار حزمة حماية اجتماعية جديدة

كتبت -داليا الظنيني:

نفى عضو المجلس القومي للأجور مجدي البدوي، إقرار أي حزمة حماية اجتماعية جديدة في الوقت الحالي، مؤكداً عدم وجود زيادة في الرواتب أو المعاشات.

وتوقع "البدوي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي سيد علي بقناة "الحدث اليوم"، إقرار حزمة حماية اجتماعية جديدة الفترة المقبلة تتضمن زيادة الرواتب والمعاشات ولكن بدون معرفة الموعد أو حجم الزيادة.

وقال عضو المجلس القومي للأجور: سيكون هناك إقرار حزمة جديدة قريباً تشمل زيادات في الرواتب والمعاشات، لكننا لا نعلم تفاصيل كافية حول الأمر.

كشف الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، عن حقيقة توجه الدولة نحو حزمة جديدة من الحماية الاجتماعية، قائلا: "ندرس لاحقا كحكومة ماذا سنقدمه في هذا الشأن".

وأضاف في تصريحات سابقة له: "الحكومة تدرس ذلك خلال الفترة المقبلة، وفي حالة وجود تصور جديد سيتم الإعلان عنه للجميع، والدولة تتحمل 120 مليار جنيه سنويا فارق المحروقات رغم الزيادة الأخيرة".

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