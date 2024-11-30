تؤدي للمؤبد.. برلمانى يُحذر من خطورة ظاهرة تزوير الأختام

العقوبات المقررة لها قد تصل إلى السجن المؤبد

كتبت- داليا الظنيني:

شدد النائب أحمد حسين جودة، على خطورة جريمة تزوير الأختام، مشيرًا إلى أن العقوبات المقررة لها قد تصل إلى السجن المؤبد.

وأوضح "جودة"، خلال اتصال هاتفي على قناة الحياة، أن هذه العقوبات المشددة تهدف إلى ردع مرتكبي هذه الجرائم وحماية المجتمع من آثارها السلبية.

خطورة جريمة تزوير الأختام الرسمية

وقال جودة: إن تزوير الأختام يمثل جريمة جسيمة تهدد الثقة في الوثائق الرسمية وتضر بالمصالح العامة، وأصبح لافتا للنظر انتشار هذه الظاهرة المقلقة واستخدامها في جرائم مختلفة مثل تزوير عقود الأراضي والشهادات الجامعية وشهادات الميلاد والوفاة.

وأكد جودة أن انتشار ظاهرة تزوير الأختام، يهدد أمن المجتمع، مشيرا إلى وجود نوعين من التزوير وهو تزوير الأوراق الرسمية وتزوير الأوراق العرفية.

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