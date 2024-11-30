انتصار السيسي تهنئ اللاعبة هنا جودة: "حققت إنجازًا تاريخيًا"

كتب- أحمد عبدالمنعم:

هنأت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، لاعبة تنس الطاولة هنا جودة بعد تتويجها بالميدالية البرونزية في بطولة تنس الطاولة تحت 19 عامًا.

وكتبت قرينة الرئيس عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك": "سعيدة بالبطلة هنا جودة على هذا الإنجاز التاريخي كأول لاعبة مصرية وعربية وأفريقية تحصد ميدالية في بطولة العالم لتنس الطاولة تحت 19 سنة، أتمنى لكِ مزيدًا من التميز والنجاح".

يذكر أن لاعبة المنتخب المصري لتنس الطاولة، هنا جودة، حققت إنجازًا تاريخيًّا غير مسبوق بفوزها بالميدالية البرونزية في بطولة العالم للناشئات تحت 19 عامًا والتي أقيمت في السويد.