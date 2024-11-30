الكلية العسكرية التكنولوجية تستقبل وفداً من الأكاديمية العسكرية الفرنسية

الكلية العسكرية التكنولوجية تستقبل وفداً من الأكاد

كتب- محمد سامي:

استقبلت الكلية العسكرية التكنولوجية، وفداً من الأكاديمية العسكرية الفرنسية سان سير كويتجدان "AMSCC"، وذلك للتعرف على أحدث الإمكانيات والمنظومة التعليمية المتطورة التي يتم العمل بها داخل الكلية.

يأتي ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على نقل وتبادل الخبرات العلمية والبحثية مع كبرى المؤسسات التعليمية.

بدأت الزيارة بكلمة اللواء أح أكرم صلاح الدين محمود مدير الكلية العسكرية التكنولوجية، أِشار خلالها إلى أهمية الاستفادة من تبادل الخبرات المشتركة بين البلدين وخاصةً في مجال التعليم التكنولوجي والذي يعتبر خطوة من خطوات توطين التكنولوجيا الحديثة.

وشاهد الوفد فيلماً تسجيلياً عن الكلية العسكرية التكنولوجية التي تُعد واحدة من الصروح التعليمية بالقوات المسلحة التي تمتلك قدرات بشرية ووسائل تدريب وأجهزة علمية متطورة بمختلف التخصصات، كما تفقد الوفد عددًا من المعامل الدراسية.

وفي ختام الزيارة أشاد الوفد بما شاهده داخل الكلية العسكرية التكنولوجية وما تمتلكه من قدرات وإمكانيات تكنولوجية فائقة التطور تضاهي أحدث المنظومات بالمؤسسات التعليمية الكبرى.