حدث في 8 ساعات| السيسي يشيد بالتعاون مع الجابون.. ومدبولي يكشف شرط تحسن أوضاع قناة السويس

كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية نظيره رئيس الجابون بمقر قصر الاتحادية، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يدلي بالعديد من التصريحات المهمة خلال تفقده 5 مستشفيات.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

سعر الدولار وقناة السويس.. نص تصريحات رئيس الوزراء اليوم

أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات تليفزيونية، حيث أشار في مستهلها إلى أنه تفقد ومرافقوه 5 مستشفيات، بل الأصح 5 صروح طبية كبيرة، بدأت بمستشفيي أم المصريين، وبولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.

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زيادة التبادل التجاري.. الرئيس السيسي يشيد بالتعاون بين مصر والجابون

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر تقف مع الجابون لإنجاح المرحلة الانتقالية، موضحًا أن مباحثاته مع الرئيس الجابوني اليوم، سعت لتعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين خاصة في مجالات التجارة والاستثمارات.

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تفاصيل وموقف تنفيذ 7 فنادق جديدة بالساحل الشمالي الغربي

أجرى المهندس حسام الدين عبده محمد، رئيس جهاز تنمية (القطاع الثالث) بالساحل الشمالي الغربي، ومسئولو الجهاز، جولة ميدانية لمتابعة أحد المشروعات السياحية الكائنة بمنطقة -رأس حوالة- بحري طريق إسكندرية/ مطروح الساحلي، بهدف معاينة ومتابعة الأعمال المنفذة بالموقع ومدى مطابقتها للموقع العام المعتمد، ومطابقتها للترخيص الصادر للمشروع.

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رئيس الوزراء يتفقد مشروع إنشاء مستشفى بولاق أبوالعلا العام الجديد

استكمل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته اليوم بعدد من المنشآت الصحية بمحافظتي القاهرة والجيزة، حيث انتقل لتفقد مشروع إنشاء مستشفى بولاق أبوالعلا العام الجديد، يرافقه الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور إبراهيم صابر خليل، محافظ القاهرة.

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الأرصاد تعلن طقس الأسبوع بالظواهر الجوية ودرجات الحرارة

أعلنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، وجود ارتفاع طفيف في درجات الحرارة خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر، حيث تستقر الحالة الجوية على أغلب المناطق بعد الانخفاض الكبير في الحرارة خلال الأسبوع الماضي.

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رئيس الوزراء يُتابع مشروع تطوير مستشفى أورام دار السلام "هرمل سابقا"

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، مستشفى أورام دار السلام (هرمل سابقًا).

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برلماني يطالب بتشغيل بورصة الدواجن لمواجهة ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء

طالب النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، الحكومة بصفة عامة ووزيري الزراعة والتموين بصفة خاصة، بضرورة إحكام الرقابة على أسعار بيع اللحوم البيضاء خاصة أنه يتم رفع أسعار الدواجن "على مزاج" أصحاب محال بيع الدواجن.

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