نص كلمة الرئيس السيسي في المؤتمر الصحفي مع نظيره الجابوني

كتب- أحمد عبدالمنعم:

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الجابون، مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا وذلك بقصر الاتحادية.

ونشر متحدث الرئاسة نص كلمة الرئيس السيسي حلال المؤتمر والتي جاءت كالتالي:

بداية، أرحب بأخى الرئيس "بريس أنجيما"، والوفد المرافق، في بلده الثاني مصر في زيارة مهمة، تأتي في إطار الحرص المصري الجابوني المشترك على تعزيز التعاون الثنائي، بهدف تحقيق التكامل الإفريقى.

وفي هذا السياق، فإن مصر تثمن علاقاتها التاريخية مع الجابون، ودورها الحيوي في إقليم وسط إفريقيا، كما أشيد بالتنسيق المستمر بين البلدين، في القضايا التي تهم القارة الإفريقية، ومساعي تحقيق الاستقرار والتنمية في مختلف ربوعها.

الحضور الكريم..

تخوض الجابون عملية انتقالية سلمية ناجحة، تحقيقًا لتطلعات شعبها في الديمقراطية والتغيير، وهي عملية تحظى بمتابعة وتقدير الأطراف الإقليمية والدولية المختلفة، ونهنئ الرئيس "أنجيما" على إتمام الاستفتاء على الدستور الجابوني الجديد بنجاح، وهي خطوة مهمة نحو استكمال العملية الانتقالية، خلال الأشهر القليلة المقبلة، وتؤكد مصر وقوفها مع الجابون الشقيقة، واستعدادها لتقديم كل الدعم لإنجاح المرحلة الانتقالية.

وتباحثت مع أخى الرئيس "أنجيما"، حول الفرص المتاحة لتعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، خاصة في مجالات التجارة والاستثمار، حيث اتفقنا على أهمية زيادة معدلات التبادل التجاري، وتكثيف علاقات القطاع الخاص في البلدين.

كما اتفقنا على أولوية تنفيذ مشروعات للبنية التحتية في الجابون، لتشمل تشييد طرق جديدة، ومشروعات في مجالات الكهرباء والصرف الصحي، بهدف دعم جهود التنمية في دولة الجابون.

إلى جانب ذلك، فقد اتفقنا على تعزيز الدعم المصري للجابون، في القطاع الصحي وإتاحة المجال للاستفادة من الدواء المصري في السوق الجابونية، كما أكدنا أهمية تعزيز التعاون المشترك، في مجالات الزراعة والطاقة المتجددة، والصناعة والنقل، وفي بناء قدرات الكوادر الجابونية.

السيدات والسادة،

لقد تبادلت أنا والرئيس "أنجيما" الرؤى، إزاء مختلف القضايا الإقليمية، وجهود الدولتين في إرساء الأمن والاستقرار في محيطهما الإقليمي، واتفقنا على أهمية استمرار التشاور والتنسيق، إزاء تلك القضايا، بما يضمن تحقيق السلم والأمن، في القارة الإفريقية.

وفي الختام، أود أن أجدد ثقتي في أن هذه الزيارة ستمثل خطوة مهمة، في مسار الارتقاء بمستوى التعاون، وتنشيط وتيرته، وصولا للمستوى المأمول، مؤكدًا تطلعي لتفعيل نتائج هذه الزيارة، بما يلبي تطلعات الشعبين المصري والجابوني في مستقبل مشرق للبلدين، وللقارة الإفريقية بوجه عام، ومرة أخرى، أرحب بأخى الرئيس "أنجيما"، في بلده الثاني مصر.

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