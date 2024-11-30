زيادة التبادل التجاري.. الرئيس السيسي يشيد بالتعاون بين مصر والجابون

كتب- أحمد عبدالمنعم:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر تقف مع الجابون لإنجاح المرحلة الانتقالية، موضحًا أن مباحثاته مع الرئيس الجابوني اليوم، سعت لتعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين خاصة في مجالات التجارة والاستثمارات.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الجابوني، أنهم اتفقوا على زيادة علاقات التبادل التجاري بين البلدين وتنفيذ مشروعات البنية التحتية في الجابون لتشمل مشروعا طرق جديدة وشبكة مياه وصرف، كما تبادلوا الرؤى ايذاء القضايا الإقليمية واتفقوا على أهمية التشاور والتنسيق بما يضمنن الامن والسلم في القارة الأفريقية.

وتابع: "هذه الزيارة للرئيس الجابوني تمثل خطوة مهمة للارتقاء بمستوى التعاون، وارتفاع وتيرته واتطلع لنتائج الزيارة على المستوى المصري والجابوني وللقارة الأفريقية بشكل عام".

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