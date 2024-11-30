نائب بـ "الشيوخ": تطوير مستشفى بولاق الدكرور يمثل نقلة نوعية لتحسين مستوى الخدمة

كتب- نشأت علي:

أعرب النائب علي مهران، عضو لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، عن تقديره للجهود التي تبذلها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير المنظومة الصحية والارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأشاد "مهران"، في بيان السبت، بالزيارة التفقدية التي قام بها رئيس الوزراء، لمستشفى أم المصريين وبولاق الدكرور بعد الانتهاء من أعمال تطويرهما، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في تحسين مستوى الرعاية الصحية بالمستشفيات العامة.

وأشار عضو "صحة الشيوخ"، إلى أن تطوير المستشفيات العامة يأتي في إطار حرص الدولة على ضمان تقديم خدمات صحية متكاملة وذات جودة عالية لجميع المواطنين، وخاصة في المناطق الشعبية التي تحتاج إلى دعم أكبر في مجال الرعاية الصحية.

وأضاف النائب علي مهران، أن مستشفيي أم المصريين وبولاق الدكرور، بعد تطويرهما، أصبحتا مجهزتين بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية، مع زيادة الطاقة الاستيعابية، ما يعزز من قدرتهما على تلبية احتياجات المواطنين وتقديم خدمات طبية متميزة.

وأكد أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤية مصر 2030، التي تضع تحسين المنظومة الصحية على رأس أولوياتها.

وأشاد النائب، بتوجيهات الرئيس السيسي المستمرة لتطوير البنية التحتية الصحية وتدريب الكوادر الطبية، مشيرًا إلى أن هذه التطورات ستسهم بشكل كبير في تقليل قوائم الانتظار وزيادة فعالية التعامل مع الحالات الطارئة.

وشدد عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، على أهمية استمرار أعمال التطوير في المستشفيات والمراكز الطبية بجميع المحافظات

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