رئيس الجابون يستقبل وفد المقاولون العرب لبحث تنفيذ مشروعات جديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

استقبل رئيس دولة الجابون، الرئيس بريس كلوتير أوليجي نجيما، وفد شركة المقاولون العرب، بحضور وزير الأشغال العامة، ووزير الاقتصاد، وسفير الجابون بالقاهرة.

ترأس وفد شركة المقاولون العرب المهندسة هبة أبو العلا، عضو مجلس الإدارة، بحضور المهندسة أماني خضير، رئيس قطاع متابعة مشروعات إفريقيا، والمهندس علاء عامر، العضو المنتدب لشركة المقاولون العرب الغينية، والمهندسة لبنى شتلة، مدير إدارة تنمية الأعمال والدراسات الاستراتيجية.

وخلال اللقاء، أعرب الرئيس الجابوني عن ثقته الكبيرة في شركة المقاولون العرب، وما تتمتع به من سمعة طيبة في دول القارة الإفريقية نتيجة انتشارها الكبير وتنوع مشروعاتها خاصة في مجال مشروعات البنية الأساسية، ودعا الرئيس الجابوني إلى توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الأشغال العامة الجابونية، وشركة المقاولون العرب، تقوم الشركة بمقتضاها بدراسة تنفيذ مشروعات طرق وبنية أساسية.

وطالب الرئيس الجابوني، بضرورة نقل الخبرات الكبيرة التي تمتلكها إلى الجانب الجابوني، خاصة في ظل ما شهدته مصر خلال السنوات الأخيرة من نهضة عمرانية شاملة أصبحت حديث العالم، ومنها مشروعات العاصمة الإدارية الكبيرة والمتنوعة، مشيرًا إلى ضرورة تواجد فرع للشركة في بلاده للشروع في تنفيذ المشروعات.

ورحب وفد الشركة بدعوة الرئيس الجابوني، وأشارت المهندسة هبة أبو العلا، إلى أن المهندس أحمد العصار رئيس مجلس الإدارة، قد أكد استعداد الشركة للتواجد بدولة الجابون، والتي تمثل أحد الأسواق المهمة، حيث تسعى الشركة دائمًا إلى نقل الخبرات إلى الأشقاء بدول القارة.

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