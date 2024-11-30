رئيس الوزراء: استثمارات مشروعات الصحة تجاوزت 180 مليار جنيه في 10 أعوام

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه تفقد 5 مستشفيات اليوم، حيث يعد كل منها صرحًا طبيًا لتطوير الخدمات الطبية وتقديمها للمواطنين، قائلًا: مشروع المدينة الطبية بمعهد ناصر هو الأضخم في وزراة الصحة.

وأضاف "مدبولي"، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمستشفي معهد ناصر، عقب انتهاء جولته التفقدية بعدد من المستشفيات لمتابعة تنفيذ مشروعات تطوير القطاع الصحي، السبت، أنه على أرض الواقع تم تنفيذ 1220 مشروعًا جديدًا في الصحة خلال العشر سنوات الماضية باستثمارات تجاوزات الـ 180 مليار جنيه.

وتابع مدبولي: في آخر عامين تم تنفيذ 54 مشروعًا بتكلفة تصل إلى 60 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية مهتمة بقطاع الصحة باعتباره القطاع الأهم للمواطن ويشغل جزءًا كبيرًا من قطاع التنمية البشرية.

اقرأ أيضًا:

إعادة فتح باب تصدير الأسماك المصرية إلى أوروبا بعد توقف 3 سنوات

التوقيع على اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء غدًا

موعد ومكان جنازة المستشار جودت الملط رئيس المركزي للمحاسبات الأسبق

الرئيس السيسي يستقبل رئيس الجابون بقصر الاتحادية وسط مراسم رسمية

الأرصاد تعلن طقس الأسبوع بالظواهر الجوية ودرجات الحرارة

ترأس الجهاز المركزي للمحاسبات 12 عامًا.. من هو المستشار جودت الملط؟