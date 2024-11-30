رئيس الوزراء: تنفيذ 1220 مشروعًا في قطاع الصحة خلال 10 سنوات

كتب- محمد نصار:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة نفذت نحو 1220 مشروعًا في قطاع الصحة على مدار العشر سنوات الماضية.

وقال "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت، أن الدولة تولي قطاع الصحة اهتمامًا كبيرًا لتوفير مختلف الخدمات الصحية للمواطنين والعمل المستمر على النهوض بمستوى جودتها وفق توجيهات الرئيس السيسي.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تُعالج تراكمات تعود لسنوات مضت تسببت في تراجع الخدمات الصحية.

وأشار إلى أن مشروع إنشاء مدينة النيل الطبية سيحدث طفرة في تقديم مختلف أنواع الرعاية الصحية للمرضى.

اقرأ أيضًا:

إعادة فتح باب تصدير الأسماك المصرية إلى أوروبا بعد توقف 3 سنوات

التوقيع على اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء غدًا

موعد ومكان جنازة المستشار جودت الملط رئيس المركزي للمحاسبات الأسبق

الرئيس السيسي يستقبل رئيس الجابون بقصر الاتحادية وسط مراسم رسمية

الأرصاد تعلن طقس الأسبوع بالظواهر الجوية ودرجات الحرارة

ترأس الجهاز المركزي للمحاسبات 12 عامًا.. من هو المستشار جودت الملط؟