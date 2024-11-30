الأكاديمية الوطنية تهنئ النائبة هادية غالب برئاسة الاتحاد المصري للريشة الطائرة

كتب- محمد نصار:

هنأت الأكاديمية الوطنية للتدريب، النائبة هادية حسني، بطلة مصر والعالم في رياضة الريشة الطائرة، وعضو البرلمان المصري، وخريجة البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، لفوزها برئاسة الاتحاد المصري للريشة الطائرة كأول سيدة تتولى هذا المنصب في تاريخ الاتحاد.

وفازت النائبة هادية حسني، برئاسة الاتحاد المصري للريشة الطائرة عن الدورة الانتخابية التي تستمر لمدة 4 سنوات حتى عام 2028 على حساب منافسها الدكتور علي حسب الله، بنتيجة 8-1 لصالحها.

وفاز بمنصب العضوية، شهاب يحيى، ومنة الله الطناني، وكريم شديد، ومروة علي، وشريف جعفر، وأحمد مجدي الدكروري.

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