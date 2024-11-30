برلماني يطالب بتشغيل بورصة الدواجن لمواجهة ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء

كتب- نشأت علي:

طالب النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، الحكومة بصفة عامة ووزيري الزراعة والتموين بصفة خاصة، بضرورة إحكام الرقابة على أسعار بيع اللحوم البيضاء خاصة أنه يتم رفع أسعار الدواجن "على مزاج" أصحاب محال بيع الدواجن.

وتساءل "شمس الدين"، في طلب إحاطة، قدمه للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن صحة تصريحات رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية وعضو اتحاد منتجي الدواجن التي كشف فيها أن سعر كيلو الدواجن في المزرعة تراجع إلى 68 جنيهًا وأن تجار الجملة يضيفون هامش ربح قدره 5 جنيهات للكيلو، ليصل سعر الكيلو إلى ما بين 73 و74 جنيهًا لدى أصحاب المحال، ومحال بيع الطيور الحية تحدد سعر الكيلو وتبيع على حسب أهوائها حيث وصل سعر الكيلو بالمناطق الراقية إلى 90 جنيهًا، في 80 و85 جنيهًا بالأماكن المتوسطة.

برلماني يطالب بتشغيل بورصة الدواجن في القليوبية

طالب السيد شمس الدين، الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتشغيل بورصة الدواجن في القليوبية والتي ستحدد العرض والطلب الحقيقيين وتسهم في تحديد سعر مرض للمنتج والمستهلك على حد سواء على أن يلتزم به جميع التجار، مؤكدًا ضرورة تفعيل القانون رقم 70 لعام 2009 والذي يقضي بتحويل محال بيع الطيور الحية إلى محال لبيع الدواجن المبردة والمجمدة من أجل القضاء على الحلقات الوسيطة والربط المباشر بين المزارع والمجازر.

كما طالب النائب السيد شمس الدين، رئيس مجلس النواب، بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنتي الزراعة والشئون الاقتصادية واستدعاء وزراء الزراعة والتموين للرد على هذه التساؤلات.

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