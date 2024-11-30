ترأس الجهاز المركزي للمحاسبات 12 عامًا.. من هو المستشار جودت الملط؟

كتب- محمد سامي:

توفي، قبل قليل، المستشار جودت الملط، الرئيس الأسبق للجهاز المركزي للمحاسبات، وأحد القامات القضائية في مصر.

من هو المستشار جودت الملط؟

واحد من أبرز الشخصيات القضائية في مصر، وقدم العديد من المساهمات في السلك القضائي والحياة العامة.

بدأ مسيرته المهنية في عام 1956 عندما التحق بمجلس الدولة، حيث عمل قاضيًا في محكمة الإدارة العليا ثم تم تعيينه نائبًا لرئيس مجلس الدولة في عام 1986، وبعدها تولى رئاسة إدارة الفتوى في رئاسة الجمهورية في عام 1988.

وفي عام 1990، تولى المستشار جودت الملط، رئاسة المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا في القاهرة والإسكندرية، ليواصل تدرجه في المناصب حتى تم تعيينه رئيسًا لمجلس الدولة عام 1998. وقد أحيل إلى التقاعد في عام 1999.

وترأس المستشار الملط، الجهاز المركزي للمحاسبات من عام 1999 حتى عام 2011، حيث ساهم بدور كبير في الرقابة المالية والمحاسبية للدولة.

مؤلفات المستشار جودت الملط

من بين مؤلفاته المهمة، كتاب "المسؤولية التأديبية للموظف العام"، بالإضافة إلى إعداد أول موسوعة في التشريعات القانونية والقرارات والأنظمة في مصر.

وحصل على وسام الجمهورية من الطبقة الأولى تقديرًا لمساهماته العلمية والعملية في المجال القضائي.

أما على الصعيد العلمي، فقد حصل على ليسانس الحقوق من جامعة الإسكندرية عام 1956، كما حصل على دبلوم في القانون العام والاقتصاد السياسي من جامعة القاهرة.

ثم حصل على الدكتوراه في القانون العام بمرتبة الشرف الأولى من جامعة القاهرة عام 1967، وكان مشرفًا على العديد من رسائل الدكتوراة في جامعات مصرية مرموقة.

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