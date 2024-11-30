برلماني يسأل الحكومة عن أسباب طلب الشركات برفع أسعار المكالمات والإنترنت

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب خالد طنطاوي، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حول ما يتردد عن طلب شركات الاتصالات رفع أسعار المكالمات والإنترنت.

وتساءل "طنطاوي"، قائلًا: كيف يتم تحديد أسعار المكالمات الهاتفية عبر المحمول والتليفون الأرضي والإنترنت؟ وهل شركات الاتصالات لها دخل في تحديد هذه الأسعار؟ وهل سيتم رفع أسعار كروت شحن شركات الاتصالات وخدمات الإنترنت؟.

كما تساءل النائب خالد طنطاوي: ما حقيقة ما تردد عن أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وافق مبدئيًا على دراسة طلب الشركات بزيادة الأسعار لتحديد نسبة هذه الزيادة من عدمه بعد دراسة التكلفة الزائدة التي تحملتها الشركات خلال الفترة الماضية؟،

وهل صحيح أن الشركات بررت طلبها بالعديد من الأسباب ومنها انخفاض أرباحها نتيجة تغير سعر صرف العملة لأن معظم هذه الشركات دولية وتحصل على عائداتها بالدولار وتحول أرباحها للخارج بنفس العملة؟، وهل بعد ما كانت الشركة تحقق 22% أرباحًا، أصبحت بعد تغير سعر العملة تحول 8% فقط؟.

وأكد النائب خالد طنطاوي، أن توقيت مطالبة الشركات بزيادة الأسعار في الوقت الحالي غير مناسب تمامًا، مطالبًا وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بعدم الاستجابة لمطالب شركات الاتصالات.

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