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الرئيس السيسي يستقبل رئيس الجابون بقصر الاتحادية وسط مراسم رسمية

12:33 م السبت 30 نوفمبر 2024

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب- محمد سامي:

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية نظيره رئيس الجابون بمقر قصر الاتحادية.

وأجريت مراسم الاستقبال الرسمية لرئيس الجابون، وعزف النشيد الوطني للبلدين واستعراض حرس الشرف.

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الرئيس السيسي عبد الفتاح السيسي قصر الاتحادية رئيس الجمهورية
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