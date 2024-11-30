الرئيس السيسي يستقبل رئيس الجابون بقصر الاتحادية وسط مراسم رسمية
12:33 م السبت 30 نوفمبر 2024
كتب- محمد سامي:
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية نظيره رئيس الجابون بمقر قصر الاتحادية.
وأجريت مراسم الاستقبال الرسمية لرئيس الجابون، وعزف النشيد الوطني للبلدين واستعراض حرس الشرف.
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