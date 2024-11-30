تفاصيل وموقف تنفيذ 7 فنادق جديدة بالساحل الشمالي الغربي

كتب- محمد عبدالناصر:

أجرى المهندس حسام الدين عبده محمد، رئيس جهاز تنمية (القطاع الثالث) بالساحل الشمالي الغربي، ومسئولو الجهاز، جولة ميدانية لمتابعة أحد المشروعات السياحية الكائنة بمنطقة -رأس حوالة- بحري طريق إسكندرية/ مطروح الساحلي، بهدف معاينة ومتابعة الأعمال المنفذة بالموقع ومدى مطابقتها للموقع العام المعتمد، ومطابقتها للترخيص الصادر للمشروع.

موقف تنفيذ 7 فنادق جديدة بالساحل الشمالي

خلال الجولة، تبين تنفيذ الشركة المخصص لها المشروع لعدد 4 فنادق، وجارٍ تجهيز نحو فندقين للتشغيل، والمستهدف إجمالي 7 فنادق للمشروع بالكامل، وذلك بعدد نحو 1564 وحدة فندقية بخلاف مراحل القرارات الوزارية اللاحقة للمشروع، والتي تلزم تنفيذ 50% وحدات فندقية على الأقل من إجمالي الوحدات بالمشروع طبقًا لاشتراطات الساحل الشمالي.

وشدد رئيس جهاز القطاع الثالث للساحل الشمالي الغربي، على تنفيذ البرنامج الزمني المحدد للمشروع بشكل منتظم وتنفيذ المباني الفندقية داخل المشروع بأسرع وقت ممكن.

جدير بالذكر أن الجولة تأتي في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة التزام جميع مشروعات الساحل الشمالي "القرى السياحية بالأراضي ولاية هيئة المجتمعات العمرانية بالساحل الشمالي الغربي والممتدة من الكيلو 34 إلى مدينة السلوم غرب محافظة مطروح"، بالضوابط والقرارات الخاصة بالتنفيذ، وذلك طبقًا للقرار الجمهوري 361 لسنة 2020 بنقل ولاية الأراضي بالساحل الشمالي بمسطح نحو 707 آلاف فدان لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

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