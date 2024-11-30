موعد ومكان جنازة المستشار جودت الملط رئيس المركزي للمحاسبات الأسبق

كتب- محمد سامي:

أعلن المستشار أحمد جودت الملط، نجل المستشار الراحل جودت الملط، عن موعد صلاة الجنازة على والده رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الأسبق.

ومن المقرر أن تُقام الصلاة اليوم بعد صلاة العشاء في مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، على أن يُدفن الراحل في مقابر 6 أكتوبر على طريق الواحات، ويقتصر العزاء على المقابر فقط.

وكان المستشار جودت الملط قد وافته المنية منذ قليل، تاركًا وراءه مسيرة حافلة بالإنجازات والنجاحات، حيث شغل منصب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وحقق خلالها العديد من الإنجازات البارزة في المجالين السياسي والرقابي.

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