إطلاق مهرجان الإضاءة السنوي بميدان سوهو سكوير بشرم الشيخ

كتب- محمد أبو بكر:

أطلق مساء أمس شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، مهرجان الإضاءة السنوي الذي تم تنظيمه في ميدان سوهو بالمدينة تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بمرافقة عماد عزيز، مالك شركة تيرانا المالكة لمجموعة فنادق رويال سافوي سيرا وميدان سوهو.

مهرجان الإضاءة السنوي بميدان سوهو سكوير بشرم الشيخ

مهرجان سنوي عالمي يتم تنظيمه بميدان سوهو ضمن مظاهر الاستعداد لاحتفالات أعياد الكريسماس ورأس السنة الميلادية، حيث قرب انتهاء العام الجاري 2024 وقدوم عام جديد 2025.

وحرص وزير السياحة والآثار، على المشاركة في هذا المهرجان، مشيرًا إلى أنه يضفي أجواءً من البهجة والسعادة على مدينة شرم الشيخ "مدينة السلام" ومشاهد الاحتفال به تؤكد أن هذه المدينة رسخت مكانتها كمدينة سياحية عالمية.

وأشاد الوزير، بحرص مئات السائحين والزائرين من مختلف جنسيات العالم على المشاركة بهذا المهرجان كل عام للاستمتاع بهذه الأجواء السعيدة والاحتفالات المختلفة التي يتم تنظيمها في الميادين وشوارع المدينة وتزينهم بالأنوار والزينة احتفالًا بقرب قدوم أعياد الميلاد والسنة الميلادية الجديدة.

شارك في حضور المهرجان، مجموعة من الفنانين المصريين والمدونين والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، بجانب مئات من السائحين والزائرين من مختلف جنسيات العالم.

كما شارك في الحضور، رامي رزق، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة تيرانا، ومحمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة، وحسين محمد حسين، مدير عام مكتب الوزارة بالمدينة والمشرف العام على مكاتب الوزارة بمحافظة جنوب سيناء، والدكتور إسلام نبيل، المشرف على مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمحافظة جنوب سيناء، بجانب عدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، وبعض قيادات المحافظة.

وتضمنت فعاليات الاحتفالية تقديم عرض موسيقي غنائي استعراضي بكل اللغات، وهو ما يبعث رسالة تهنئة من مدينة شرم الشيخ إلى العالم أجمع بقرب قدوم عيد الميلاد المجيد وسنة جديدة سعيدة، كما تم إطلاق الألعاب النارية، وتقديم عرض فني عالمي لأحد الفرق الإنجليزية العالمية حازت على إعجاب السائحين بمختلف جنسياتهم.

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