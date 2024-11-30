التوقيع على اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء غدًا

كتب- محمد صلاح:

تستضيف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أعمال الدورة الخامسة عشر للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، والتي تبدأ غدًا الأحد بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور عدد من الوزراء المعنيين بشئون الكهرباء في الدول العربية والوفود وممثلين عن 22 دولة عربية والخبراء وأعضاء إدارة الطاقة بجامعة الدول العربية.

اتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء

تحظى هذه الدورة بأهمية خاصة نظرًا لأنها تشهد التوقيع على اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء لإقامة سوق عربية مشتركة وربط كهربائي عربى شامل كأحد أهم المشروعات التكاملية العربية.

ويشهد اجتماع المجلس الوزاري العربي للكهرباء في دورته الحالية والتي تنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة التوقيع على اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء والتي تشمل الاتفاقية العامة وتتضمن أهداف السوق والمبادئ الاسترشادية لتطويرها وتشكيل مؤسساتها وتحديد أدوارها ومسؤولياتها، واتفاقية السوق العربية المشتركة وتشمل آلية تنفيذ الالتزامات المحددة في الاتفاقية العامة والجوانب التجارية والوضع القانوني ودور مؤسسات ولجان السوق المشتركة للكهرباء، والتي تقوم على إيجاد إطار مؤسسي وبنية تحتية مكتملة ومطورة وإطار تشريعي لحوكمة سوق الكهرباء في الدول العربية.

ويجرى التوقيع خلال احتفالية يتم تنظيمها تكريمًا للخبراء الذين شاركوا في الإنجاز على مدار السنوات الماضية.

وأكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أهمية استكمال مشروعات الربط الكهربائي العربي المشترك لتفعيل السوق العربية المتكاملة للكهرباء وإدارتها وفقًا لمعايير اقتصادية، مشيرًا إلى مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي والذي سيتم تشغيله مطلع الصيف المقبل ويعد نواة لربط كهربائي عربي شامل.

وشدد على التطلع خلال المرحلة المقبلة إلى تعزيز وتضافر الجهود لتنفيذ ما جاء في الاتفاقيتين والإسراع في استكمال الإجراءات اللازمة لتفعيل السوق العربية المشتركة واستكمال البناء المؤسسي لإدارتها، موضحًا أهمية تبادل الخبرات وبناء القدرات وتدريب الكوادر للتعامل مع التحديات واستثمار الفرص المتاحة واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتشغيل وإدارة السوق العربية المشتركة بما يحقق استقرار وجودة التغذية.

وقدم الوزير، الشكر لأعضاء اللجان الفنية والتوجيهية والخبراء والمعنيين من الدول الأعضاء، والمؤسسات الدولية لما قدموه خلال السنوات الماضية لتحقيق حلم السوق العربية المشتركة للكهرباء والتوقيع على الاتفاقية الخاصة بها خلال الدورة الحالية للمجلس والتي تحتضنها العاصمة الإدارية الجديدة.

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