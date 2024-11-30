نشرة التوك شو| أستاذ الاقتصاد المنزلي تدافع عن ميزانية الـ3000 جنيه وطرح ساعة عبد الناصر في مزاد

تناولت برامج التوك شو، اليوم الجمعة، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

تعليق عمرو أديب على طرح ساعة جمال عبد الناصر في مزاد أمريكي

علق الإعلامي عمرو أديب على عرض ساعة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر للبيع في مزاد عالمي بدار "سوذبيز" للمزادات المقرر إقامته في 6 ديسمبر بنيويورك.

خلال برنامجه "الحكاية" على فضائية "mbc مصر"، أشار أديب إلى سخرية القدر في أن الساعة التي تعود لرجل كان يعادي الولايات المتحدة تُعرض الآن في مزاد بأمريكا، معربًا عن أمنيته في المشاركة في المزاد، لكنه أوضح أن السعر المتوقع سيكون مرتفعًا جدًا.

أستاذ الاقتصاد المنزلي تدافع عن ميزانية الـ3000 جنيه.. وأديب يرد: كده محتاجين بركة

دافعت الدكتورة روضة حمزة، أستاذ الاقتصاد المنزلي بجامعة حلوان، عن تصريحاتها المثيرة للجدل التي اقترحت فيها ميزانية شهرية قدرها 3000 جنيه لتلبية احتياجات أسرة مكونة من أربعة أفراد.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" عبر فضائية "mbc مصر"، أوضحت حمزة أنها كانت تهدف إلى مساعدة الأسر محدودة الدخل في تدبير احتياجاتها، معقبة: "أنا مش بخاطب جمهور السوشيال اللي معاه موبايل موديل العام وباقة نت، أنا بخاطب ست البيت اللي بتجاهد في توفير احتياجات بيتها،

أديب عن سيطرة قوات المعارضة على حلب: الحمد لله على نعمة الدولة

علق الإعلامي عمرو أديب على سيطرة قوات المعارضة السورية على حلب ثاني أكبر مدن البلاد، في أكبر هجوم ضد الجيش السوري منذ سنوات.

خلال برنامجه "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر"، قال أديب: "حلب سقطت.. ما يحدث في سوريا هي توابع انهيار حزب الله في لبنان الداعم للرئيس السوري بشار الأسد، هوا فيه دولة كل يوم نشوف جزء منها مع حد مختلف؟".

بعد استهدافه بفيديو مزيف.. مصطفى بكري يتقدم ببلاغ

حذر الإعلامي مصطفى بكري من المخاطر المتزايدة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في نشر الشائعات والأكاذيب، مشيرًا إلى أن التطورات التكنولوجية الحديثة قد تفتح الأبواب أمام تزييف الحقائق وخلق محتوى مزيف يؤثر سلبًا على الأفراد والمجتمعات.

خلال برنامجه "حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد، أوضح بكري أن التقنيات الحديثة للذكاء الاصطناعي قد مكنت أي شخص من إنتاج فيديوهات مزيفة تتضمن صوتًا وصورة لشخص آخر يتحدث بأمور لم يقلها بالفعل.

ما حكم ضرب الأبناء من أجل الصلاة؟.. داعية تًجيب

قالت نورهان الشيخ، الداعية الإسلامية، إن تربية الأبناء كما هو مُقرر في سُنّة النبي صلى الله عليه وسلم، قائمة أولًا وأخيرًا على الحُب، فسيدنا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام كان يربي الأطفال والشباب بالحب، مضيفة أن سيدنا النبي كان يتمتع بسمات شخصية وجمالية فريدة جعلته مثالًا يحتذى به.

وأضافت "نورهان الشيخ"، خلال حوارها ببرنامج "القاهرة اليوم" المذاع على فضائية "اليوم"، أن سيدنا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، كان يحترم نفسيات الشباب ويحترم عقولهم ولم يكن يُعاقب بل كان يُبرز للمُخطئ العواقب.

حسام موافي يحذر من خطر زيادة نشاط الطحال

تحدث الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة في كلية طب قصر العيني، عن أهمية الطحال ووظائفه في الجسم، مؤكدًا أنه يعد من الأعضاء المسؤولة عن نقل الدم.

وأضاف حسام موافي خلال برنامجه "رب زدني علمًا"، على قناة صدى البلد، قائلًا: "خلايا الجسم تبقى ثابتة ولا تتغير منذ ولادة الإنسان، ولكن هناك خلايا تتجدد بشكل تلقائي في الجسم، وأبرز هذه الخلايا هي خلايا الدم الحمراء".