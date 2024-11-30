وزارة الصحة تقرر زيادة أسعار 4 تطعيمات للمسافرين بينها الإنفلونزا الموسمية

كتب - أحمد جمعة:

أصدرت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في قطاع الطب الوقائي، قرارًا رسميًا بزيادة أسعار 4 تطعيمات مخصصة للمسافرين، من بينها لقاح الإنفلونزا الموسمية، والالتهاب السحائي، والكوليرا والحمى الصفراء.

وبحسب الخطاب الذي أصدره الدكتور راضي حماد رئيس قطاع الطب الوقائي والصحة العامة، فإن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، وافق على الأسعار الجديدة للتطعيمات، بعد زيادة أسعار التوريد لها، لتصبح كالتالي:

* لقاح الإنفلونزا الموسمية بسعر 260 جنيهًا.

* لقاح الالتهاب السحائي 800 جنيه.

* لقاح الحمى الصفراء 1250 جنيها.

* لقاح الكوليرا 360 جنيها.

وأكدت الوزارة أن هذه الأسعار تخص الجرعات المخصصة للمسافرين فقط، على أن يبدأ تطبيقها اعتبارا من بداية ديسمبر المقبل، مع التشديد على تقديم التطعيمات الروتينية الإجبارية لكافة المواطنين بالمجان.

ودعت الوزارة كافة المديريات الصحية إلى الالتزام بتنفيذ التعليمات الواردة في المنشور، مشددة على أهمية هذه الخطوة في تعزيز حماية المسافرين وضمان سلامتهم.