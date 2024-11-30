"القومي للمرأة" يشارك في المؤتمر الوزاري حول المرأة والأمن والسلم

كتبت- نور العمروسي:

شارك المجلس القومي للمرأة، في فعاليات المؤتمر الوزاري الرابع رفيع المستوى حول المرأة والأمن والسلم.

وأكدت السفيرة وفاء بسيم عضوة المجلس ومقررة لجنة العلاقات الخارجية، خلال مشاركتها في الجلسة الحوارية الرابعة التى جاءت بعنوان " خطط العمل الوطنية وتنفيذها"، على أن وزارة الخارجية بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام يعملون على وضع اللمسات الأخيرة للخطة الوطنية المصرية الأولى حول المرأة والسلم والأمن.

يأتي ذلك تمهيدًا لقرب إطلاقها رسميًا في ذكرى مرور 22 عاما على صدور القرار التاريخي 1325 لمجلس الأمن ليكون ذلك تتويجا للمساهمة النسائية في جهود صنع وحفظ وبناء السلام حيث تمثل هذه الخطة خارطة طريق لأجهزة الدولة لإتخاذ خطوات جادة وملموسة لفتح المجال أمام المرأة لتعزيز دورها وزيادة مساهمتها في مجالات السلم والأمن كما تعد تعزيزا للأجندة الوطنية لتمكين المرأة في ضوء الدستور المصري وإستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 و الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030.

كما أنها تُعد خطوة حاسمة بشأن تحقيق هدف التنمية المستدامة للأمم المتحدة رقم ٥ الخاص بالمساواة بين الجنسين والهدف رقم 16 للأمم المتحدة ورقم خمسة الخاص بالمساواة بين الجنسين والهدف رقم 16 الخاص بالسلام والعدالة والمؤسسات القوية.

واستعرضت عضوة المجلس عوامل النجاح التي ساهمت في إعداد خطط العمل بمصر أثناء تنفيذ أجندة المرأة والسلم والأمن إقليميا ودوليا والتي يأتى على رأسها توفر إرادة سياسية داعمة ومساندة توفر إرادة مجتمعية تكرس أهمية إدماج المرأة والارتكاز على الملكية والأولويات الوطنية وإشراك الرجال والشباب وتواجد نسائي قوي في مواقع إتخاذ القرار.

وأكدت السفيرة وفاء بسيم، أن القرار 1325يُركّز على تمكين المرأة في الحياة العامة والمناصب القيادية وخصوصًا من خلال إمداد قوات حفظ سلام تراعي المساواة بين الجنسين واحتياجات المرأة ودعم دور المرأة بهذة القوات، وتعزيز الجهود الدولية (مثل الوساطة) التي تدعم دور المرأة في تحقيق السلم والأمن.

كما سلطت الضوء على دور مصر القوي في تعزيز أجندة المرأة والسلم والأمن بصفتها عضوًا مؤسسًا للأمم المتحدة وقائدًا في الحفاظ على السلام الدولي والإقليمي.