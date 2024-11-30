الزراعة: إصدار 1294 ترخيصًا لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة خلال شهر

كتب- عمرو صالح:

أُصدر قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، تقريرًا بنشاطه خلال شهر نوفمبر الحالي، في إطار جهود الدولة لتيسير إجراءات تراخيص أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية مع الالتزام بكافة معايير الأمن والأمان الحيوي، وتسهيل تسجيل مخاليط الأعلاف طبقا للضوابط والمعايير القياسية، وتقديم جميع أوجه الدعم للوصول لأفضل معدلات أداء، والعمل على تشجيع التصدير وزيادة الصادرات، وفى ضوء توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة بتذليل كافة العقبات مع الالتزام بالضوابط والمعايير.

نشاط قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة خلال شهر

وقال الدكتور طارق سليمان، رئيس القطاع، بحسب بيان، الجمعة، بأن أهم النقاط التى وردت بالتقرير تضمنت، ما يلي:

- إصدار عدد (1294 ترخيص تشغيل) ما بين تجديد وأول مرة لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة ومراكز تجميع الألبان، منهم عدد (565 تصريح مزاولة نشاط تربية ماشية) للمربى الصغير مع الالتزام بكافة ضوابط واشتراطات الأمن والأمان الحيوى داخل وحول تلك الأنشطة والمشروعات، بمشاركة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

- الموافقة على تسجيل عدد (769) تسجيلة لمخاليط أعلاف وإضافاتها ومركزاتها منهم (462) تسجيلة محلية، (307) تسجيلة مستوردة، وفقاً للمعايير والضوابط العلمية والمواصفات القياسية، وذلك بالاشتراك مع المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، ومعهد بحوث الإنتاج الحيوانى.

- إصدار عدد (73) موافقات فنية لإقامة مشروعات ثروة حيوانية وداجنة جديدة طبقاً لمعايير واشتراطات البعد الوقائي والأمان الحيوى فى الظهير الصحراوى.

- تقديم الدعم الفنى وإجراء وعمل تجارب التجانس، بمشاركة المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف ومديريات الزراعة المختصة على عدد (58) مصنع أعلاف فى (12) محافظة (الدقهلية – المنوفية – كفر الشيخ – المنيا – أسيوط

– الشرقية – الأقصر – القاهرة – الجيزة – الإسماعيلية – بنى سويف - الغربية) بعدد (117) وحدة خط إنتاج أعلاف (دواجن – مواشي – أسماك) تمهيداً لإصدار تراخيص تشغيل إنتاج أعلاف مطابقة للمواصفات القياسية تحقق أعلى معدلات أداء سواء للدواجن أو للمواشي أو للأسماك.

- الإشراف على إعدام شحنة بكمية (2000) لتر إضافات أعلاف مرفوضة وغير مطابقة للمواصفات القياسية المستوردة على أساسها وذلك من خلال لجان ممثلة لكافة الجهات المختصة.

- تكثيف الدور التوعوي والإرشادي بالتنسيق مع الإدارة المركزية للإرشاد الزراعى ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني من خلال تنظيم عدد من الندوات الإرشادية النظرية وكذلك ورش العمل التطبيقية لتعريف صغار المربيين بفنون ومهارات تربية وتغذية ورعاية قطعانهم لتحسين معدلات الأداء وزيادة العائد الإقتصادى.

- ضخ كميات من بيض المائدة بمشاركة الصندوق المركزى لتنمية الثروة الحيوانية فى الأراضى المستصلحة من خلال عدد 5 منافذ تسويقية متحركة بسعر من 145 إلى 150 جنيه للطبق.

- كما تم الموافقة على تصدير أعلاف أسماك وإضافات أعلاف ومصنعات دواجن ودواجن مجمدة (سمان – بط – حمام – رومى) إلى بعض الدول العربية والأجنبية.

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