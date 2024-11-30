مستشفى الشيخ زايد التخصصي يطلق النسخة الرابعة لمؤتمر قسم القلب

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كتب - أحمد جمعة

انطلقت اليوم الجمعة، فعاليات النسخة الرابعة لمؤتمر أقسام القلب CardioZayed IV في مستشفى الشيخ زايد التخصصي، تحت رئاسة كل من الدكتور خالد رفعت والدكتور أحمد طمارة، وبحضور ضيف الشرف الدكتور نبيل فرج، رئيس الجمعية المصرية لأمراض القلب.

يُعقد المؤتمر تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة.

في كلمته الافتتاحية، وجه الدكتور صلاح عمر جودة، مدير عام مستشفى الشيخ زايد التخصصي، الشكر لوزير الصحة ورئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة على دعمهما ورعايتهما للمؤتمر، مؤكدًا حرص المستشفى على تعزيز الأنشطة العلمية والتعليم الطبي المستمر.

وأوضح أن النسخة الرابعة من المؤتمر تهدف إلى الاطلاع على أحدث المستجدات في المجال الطبي لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى والمواطنين.

وأشار جودة إلى أن قسم القلب في المستشفى يُعد من الأقسام الرائدة بين مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة، بفضل الكفاءات الطبية المتميزة، النشاط الإكلينيكي والبحثي، والخدمات الطبية المبتكرة، مؤكداً أن كما القسم يُعد واحدًا من أفضل خمسة مراكز طبية على مستوى الجمهورية في خدمات زراعة الصمام الأورطي عن طريق القسطرة (TAVI) دون تدخل جراحي، ودون تحميل المرضى أي أعباء مالية.

من جانبه، أعرب الدكتور خالد رفعت، استشاري ورئيس قسم القلب، عن شكره للطاقم الطبي والفريق المعاون على جهودهم المتميزة خلال العام الماضي، خاصة في تنفيذ عدد كبير من الحالات ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار. كما وجه شكرًا خاصًا لإدارة المستشفى، وعلى رأسها الدكتور صلاح جودة، لدعمها المستمر في تطوير الخدمات الطبية، بما في ذلك تخصيص وحدة رعاية مركزة لأمراض القلب (CCU)، وتوفير المستلزمات والصبغات الطبية اللازمة لإنجاز الحالات ضمن المبادرة.

وأعلن رفعت عن إضافة عدد من الخدمات الطبية الجديدة لوحدة الفحوصات غير النافذة على القلب في العيادات الخارجية، مثل خدمة الموجات الصوتية على القلب بالمجهود الدوائي، وخدمة الموجات الصوتية على قلب الأجنة داخل الرحم لاكتشاف العيوب الخلقية مبكرًا. كما أشار إلى تقديم خدمة تسجيل تخطيط القلب الكهربائي لمدة تصل إلى 72 ساعة بشكل منتظم.

تضمن المؤتمر عددًا من المحاضرات والحوارات النقاشية الحية، قدمها خبراء من الجامعات والمعاهد التعليمية وقطاعات وزارة الصحة وهيئات الرعاية الصحية. وتم استعراض حالات القسطرة التداخلية لعلاج الشرايين التاجية، إضافة إلى عرض أحدث السبل لتشخيص وعلاج قصور الشرايين التاجية الحادة والمزمنة، مع تبادل الخبرات بين استشاريي القلب.

شهد المؤتمر حضور عدد من خبراء القلب البارزين، منهم أ.د. أحمد كامل، نائب عميد معهد القلب، أ.د. أحمد شوقي، أستاذ القلب بطب عين شمس، أ.د. أحمد عمارة، أستاذ ورئيس قسم القلب بطب المنوفية، أ.د. أحمد خيري، أستاذ القلب بطب الأزهر، أ.د. محمد صبري، أستاذ ورئيس قسم القلب بمبرة مصر القديمة، أ.د. أحمد السواح، مدير قسطرة مبرة مصر القديمة، أ.د. محمد أبو هميلة، أستاذ القلب بوحدة الحالات الحرجة بطب القصر العيني.

كما شارك في الفعاليات عدد كبير من أطباء القلب من مختلف المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة بمصر.