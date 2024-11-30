الري: صيانة وتأهيل مئات المنشآت المائية على مستوى الجمهورية

كتب- حسن مرسي:

قال المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، إن الوزارة تقوم بأعمال صيانة وتأهيل مئات المنشآت المائية الصغيرة المنشرة على مستوى الجمهورية

وأضاف غانم، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، مشاركة مصر في أعمال الدورة السادسة عشرة للمجلس الوزاري العربي والمؤتمر العربي السادس للمياه في الأردن، تعكس مكانتها الكبيرة التي وصلت إليها خلال الفترة الأخيرة في مجال المياه إقليما ودوليا.

تابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، مصر تقوم بدور كبير جدا في قطاع المياه سواء على المستوى الداخلي أو بالتعاون مع العديد من الدول العربية الشقيقة، وهناك تعاون قوي بين مصر وتونس والأردن والمغرب في مجال تحلية المياه وجاري إعداد مذكرات تفاهم وشراكة لتبادل الخبرات.

استطرد: استقبلنا وفدين من الإمارات والسعودية لتفقد محطات الدلتا وبحر البقر لمعالجة مياه الصرف الزراعي، وأشادا بالتجربة المصرية الناجحة في معالجة المياه والاستفادة من كل قطرة مياه.

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