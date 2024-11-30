شبورة وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت

وزير الثقافة يشارك في الاحتفال بمرور 70 عامًا على إنشاء معهد الدراسات

كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة السبت على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الهيئة، أن تشهد البلاد اليوم السبت طقس بارد ليلًا وفي الصباح الباكر، مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء والصعيد.

كما تتكون الشبورة المائية صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وتوقعت الأرصاد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وعلى فترات متقطعة.