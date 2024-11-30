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لماذا شعرت القاهرة بزلزال جنوب تركيا؟.. عباش شراقي يوضح

12:25 ص السبت 30 نوفمبر 2024

الدكتور عباس شراقي

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كتب- عمرو صالح:

كشف الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، عن سبب شعور سكان محافظة القاهرة بالزلزال الذي ضرب الأراضي التركية خلال الساعات الأخيرة.

وقال "شراقي"، في منشور على صفحته الشخصية "فيسبوك": "وقع الليلة الساعة 9:13 م بتوقيت القاهرة زلزال خفيف بقوة 4.8 درجة، على عمق حوالى 60 كم، يقع مركز الزلزال جنوب تركيا فى البحر المتوسط، أعقبه زلزال تابع طفيف جدا بقوة 2.7 درجة على عمق 13.5 كم، يقع الزلزال الرئيسى عند حافة التقاء أو اصطدام الصفيحة الأوروأسيوية (Eurasian) مع الأفريقية، حيث تتقارب الصفيحتان بمعدل 4-10 مم/سنة، زلزال تركيا الكبير فى السادس من فبراير 2023 دفع كتلة الأناضول نحو البحر المتوسط بمقدار 6 أمتار".

وتابع شراقي: عمق الزلزال 60 كم يعتبر كبير بالنسبة لزلازل البحر المتوسط، وكلما ازداد عمق بؤرة الزلزال كلما اتسعت دائرة الموجات الزلزالية على سطح الأرض ولكن تأثيرها التدميرى يكون أقل حتى فى منطقة الزلزال، مما أدى إلى الاحساس بها فى القاهرة على بعد حوالى 650 كم.

الدكتور عباس شراقي زلزال تركيا القاهرة هزة أرضية
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