أديب عن سيطرة قوات المعارضة على حلب: الحمد لله على نعمة الدولة

كتب- حسن مرسي:

علق الإعلامي عمرو أديب على سيطرة قوات المعارضة السورية على حلب ثاني أكبر مدن البلاد، في أكبر هجوم ضد الجيش السوري منذ سنوات.

خلال برنامجه "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر"، قال أديب: "حلب سقطت.. ما يحدث في سوريا هي توابع انهيار حزب الله في لبنان الداعم للرئيس السوري بشار الأسد، هوا فيه دولة كل يوم نشوف جزء منها مع حد مختلف؟".

وأضاف مقدم "الحكاية": "هناك دول تنتحر كل يوم، حلب لم تصمد أمام الفصائل المسلحة سوى ساعات، ناس فطرت الصبح وعلى الضهر سيطرت على إدلب وحلب".

وتسائل الإعلامي عمرو أديب: "طب الناس اللي هتهرب من الاشتباكات بين الجيش السوري والفصائل المسلحة هتروح فين؟.. فيه كام كيان في المنطقة واقف على رجله؟".

وأكمل: "الحمد لله على نعمة الدولة وثبات أركانها، الدولة هي قيادة وطنية وجيش وطني يحق له وحده استخدام القوة، سوريا كانت دولة متماسكة الآن تبحث عن من يدافع عنها، وهذا الدفاع لن يكون بالمجان".

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