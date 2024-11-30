بعد استهدافه بفيديو مزيف.. مصطفى بكري يتقدم ببلاغ

كتب- حسن مرسي:

حذر الإعلامي مصطفى بكري من المخاطر المتزايدة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في نشر الشائعات والأكاذيب، مشيرًا إلى أن التطورات التكنولوجية الحديثة قد تفتح الأبواب أمام تزييف الحقائق وخلق محتوى مزيف يؤثر سلبًا على الأفراد والمجتمعات.

خلال برنامجه "حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد، أوضح بكري أن التقنيات الحديثة للذكاء الاصطناعي قد مكنت أي شخص من إنتاج فيديوهات مزيفة تتضمن صوتًا وصورة لشخص آخر يتحدث بأمور لم يقلها بالفعل.

واستشهد بكري بتجربته الشخصية حين تم نشر فيديو على منصة تيك توك يُظهر صوتًا مزيفًا له يتحدث عن الدكتور حسام موافي، زميله في القناة.

وأكد بكري أن هذه الظاهرة تمثل تهديدًا خطيرًا، حيث يمكن استخدامها لتزوير مواقف وتصريحات لشخصيات عامة، سواء كانوا سياسيين أو إعلاميين.

وفي ختام حديثه، دعا بكري وزارة الداخلية إلى اتخاذ إجراءات فورية للتصدي لهذه الظواهر وحماية الأفراد من التزوير والتشهير.

وأعرب عن أمله في أن يتم التحرك سريعًا لوقف هذه الممارسات الخطيرة، قائلًا: "هذا بلاغ مني للداخلية على الهواء".

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