البلشي: نقابة الصحفيين لا تزال لديها ملاحظات على مشروع "الإجراءات الجنائية"

كتبت- داليا الظنيني:

أكد خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أن النقابة لا تزال لديها ملاحظات على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك على الرغم من الرد الذي تلقته من البرلمان بشأن بعض التعديلات التي تم إجراؤها.

وأوضح "البلشي"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن النقابة قدمت ملاحظات شاملة على القانون، تتعلق بالمنهج العام للقانون وبعض النصوص التفصيلية التي تؤثر بشكل مباشر على حرية الصحافة والإعلام.

وأشار نقيب الصحفيين، إلى أن النقابة ترحب بالتعديلات التي تم إجراؤها على بعض المواد، ولكنها لا تزال تطالب بإجراء تعديلات أخرى على مواد تتعلق بنشر وقائع الجلسات، وغيرها من القضايا التي تؤثر على حق الصحفيين في ممارسة عملهم بحرية.

وطالب البلشي البرلمان بإعادة النظر في هذه المواد، وتعديلها بما يتوافق مع مبادئ حرية الصحافة، وضمان حق الصحفيين في الحصول على المعلومات ونشرها.

وأكد نقيب الصحفيين، على أهمية هذا القانون في حماية حقوق الصحفيين، وضمان حرية التعبير، وتعزيز الديمقراطية في البلاد.