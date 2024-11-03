هل تحصل مصر على قرض جديد من صندوق النقد الدولي؟.. الحكومة توضح

كتبت- داليا الظنيني:

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن زيارة مديرة صندوق النقد الدولي، تعكس تأييد ودعم الصندوق للجهود الإصلاحية التي تقوم بها مصر، وزيارة رئيسة الصندوق لمصر بمثابة تقدير منها للشعب المصري الذي تحمل أعباء عمليات الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن الدولة تراعي ألا تثقل كاهل المواطنين بأعباء إضافية وهذا يأتي في إطار توجيهات رئيس الجمهورية.

وأشار إلى أن مديرة صندوق النقد الدولي أكدت أن التعاون قائم مع مصر، وأضافت ان الإصلاح الذي قامت به الحكومة ساعدها في تحمل الصدمات الخارجية، وثمار الإصلاح سيشعر به المواطن خلال الفترة المقبلة.

وتابع، أنه لم يتم خلال زيارة مديرة صندوق النقد الدولي لمصر، التطرق لزيادة قرض الصندوق والبالغ 8 مليارات دولار بعدما كان 3 مليارات فقط ولكن تم زيادته في أبريل الماضي.