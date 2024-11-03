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أمطار على القاهرة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الاثنين بالظواهر الجوية

09:43 م الأحد 03 نوفمبر 2024
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    هطول الأمطار
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    هطول الأمطار على مناطق من القاهرة الكبرى (10)
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    هطول الأمطار على مناطق من القاهرة الكبرى (14)
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    هطول الأمطار على مناطق من القاهرة الكبرى (13)
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    هطول الأمطار
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    هطول الأمطار
  • عرض 12 صورة
    أمطار رعدية
  • عرض 12 صورة
    أمطار رعدية
  • عرض 12 صورة
    أمطار رعدية
  • عرض 12 صورة
    أمطار رعدية
  • عرض 12 صورة
    أمطار رعدية
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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس غدا الاثنين، حيث يسود طقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر، نعتدل نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء.

وأضافت الهيئة أنه يوجد فرص أمطار على القاهرة ومدن القناة تكون خفيفة وعلى مناطق متفرقة.

وتابعت: يوجد فرص أمطار أيضًا على الوجه البحري والسواحل الشمالية وتكون أمطار متوسطة ورعدية أحيانا.

وأشارت الهيئة إلى أن الحرارة على القاهرة تسجل 26 درجة والوجه البحرى 24 درجة، ومناطق السواحل الشمالية 24 درجة، والمناطق الجنوبية من 26 إلى 29 درجة.

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الهيئة العامة للأرصاد الجوية السواحل الشمالية الطقس أمطار
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