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فخري الفقي: تحويل الدعم العيني إلى نقدي يضمن وصوله لمستحقه

09:40 م الأحد 03 نوفمبر 2024

الدكتور فخري الفقي

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كتبت- داليا الظنيني:

كشف فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن زيارة مديرة صندوق النقد الدولي لمصر، بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي رسالة إيجابية.

وأضاف "الفقي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، على قناة صدى البلد، أن ثلثي الدعم يذهب للمقتدرين والأجانب في مصر وثلثه فقط يذهب للمستحقين.

ولفت رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أنه لا يمكن مساواة المواطن مالك السيارة بالمواطن اللي على أده ويركب الميني باص.

وأشار إلى أنه لا بد من وقف نزيف تسرب الدعم لغير مستحقيه والذي يصل إلى عشرات المليارات من الجنيهات، لافتًا إلى أنه يتم تخصيص 290 مليار دولار للدعم نصفهم لمواطنين قادرين، قائلا: "الغني يزداد غنى والفقير يزداد فقرًا".

وأوضح، أنه سيتم تحويل الدعم العيني إلى النقدي بموجب كارت ذكي يضمن حصول المواطن المستحق على الدعم على هيئة أموال وسيتم زيادتها.

الدعم العيني الدعم النقدي فخري الفقي
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