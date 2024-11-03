شعبة الدواجن تكشف حيلة كبار "منتجي البيض" للحفاظ على ارتفاع الأسعار

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، أن كبار المنتجين يرفضون خفض الأسعار حتى بعد دخول البيض المستورد للسوق، مشيراً إلى أنهم يسيطرون على السوق ويمارسون نوعاً من الاحتكار.

قال السيد، خلال حواره عبر فضائية "القاهرة والناس"، إن كرتونة البيض كانت تُباع في المزرعة بـ167 جنيهًا، وبعد مجيء البيض التركي انخفض السعر لـ155 جنيهًا، وهذا دليل على أن ارتفاع الأسعار ليس له مبرر اقتصادي، وإنما هو نتيجة لسيطرة مجموعة محددة على السوق.

وطالب السيد الدولة بالتدخل لحل هذه المشكلة، وذلك من خلال إلغاء تراخيص المزارع التي ترفض خفض الأسعار، وتشجيع المنافسة في السوق، مشيرًا إلى أن كبار منتجي البيض يرفضون إدخال دورات حفاظًا على ارتفاع الأسعار.

كما دعا رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، إلى تفعيل بورصة للبيض لتحديد سعر عادل للمنتج، وضمان وصوله للمستهلك بسعر مناسب.

وأشار رئيس شعبة الدواجن، إلى أن الاعتماد على الاستيراد وحده ليس حلاً كافياً لمشكلة ارتفاع أسعار البيض، بل يجب على الدولة أن تدعم الإنتاج المحلي وتشجع المزارعين على زيادة إنتاجهم.