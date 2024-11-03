نقيب الزراعيين يوضح تفاصيل تطوير بحيرة البردويل.. ويؤكد: شائعات بيعها تشويه ممنهج

كتبت- داليا الظنيني:

نفى الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، الشائعات المتداولة بشأن بيع بحيرة البردويل، مؤكدًا أنها ليس لها أساس من الصحة وتأتي في إطار حملة تشويه ممنهجة تستهدف الدولة المصرية.

وأضاف "خليفة"، خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "الساعة 6" عبر فضائية "الحياة"، أن هذه الشائعات ليست جديدة، بل تكررت منذ سنوات، مشيرًا إلى أن الجماعات الإرهابية وراء هذه الحملة المغرضة التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار ونشر الفتن.

وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتخذ قرارًا حاسمًا منذ سنوات بعدم بيع أي أصول في سيناء للأجانب، مشددًا على أن كل ما يتم في بحيرة البردويل هو عمليات تطوير وإصلاح للأراضي بهدف استغلالها بشكل أمثل وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح، أن الرئيس السيسي، يولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير البحيرات المصرية، مثل بحيرة المنزلة والبرلس، وهذه المشاريع تأتي في إطار خطة شاملة لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين والاستفادة من الموارد الطبيعية للبلاد.

ودعا نقيب الزراعيين، المواطنين إلى عدم الانسياق وراء هذه الشائعات المغرضة، والاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة.