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محافظ القاهرة يسلم الجوائز للفرق الفائزة بدوري المدن المطورة بملاعب الأسمرات

08:09 م الأحد 03 نوفمبر 2024
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    محافظ القاهرة يسلم الجوائز للفرق الفائزة بدوري المدن المطورة بملاعب الأسمرات
  • عرض 4 صورة
    محافظ القاهرة يسلم الجوائز للفرق الفائزة بدوري المدن المطورة بملاعب الأسمرات
  • عرض 4 صورة
    محافظ القاهرة يسلم الجوائز للفرق الفائزة بدوري المدن المطورة بملاعب الأسمرات
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كتب- محمد نصار:

سلم محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر، مساء اليوم، الجوائز للفرق الفائزة في نهائي دوري المدن المطورة بملاعب الأسمرات، وحصل فريق الأسمرات على كأس البطولة، في حين حل فريق الخيالة بالمركز الثاني، وفريق المحروسة بالمركز الثالث، وحصل فريق أهالينا على المركز الرابع.

وأكد محافظ القاهرة - خلال مراسم التسليم - أن من أهم الأولويات التي وضعتها الدولة نصب أعينها من أجل تحسين جودة حياة المواطنين هو "بناء البشر" عن طريق اكتشاف المواهب وتنميتها وبصفة خاصة في الأحياء المطورة، وهو ما استلزم مشاركتهم الفعالة في كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية سعياً لاكتشاف المواهب وصقلها، لافتا إلى أن الأحياء المطورة أخرجت العديد من الأبطال الرياضيين في مختلف المجالات.

محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر دوري المدن المطورة ملاعب الأسمرات اكتشاف المواهب الأنشطة الرياضية والثقافية دوري المدن المطورة بملاعب الأسمرات
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