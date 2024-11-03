"شباب النواب" توصي بتشكيل لجنة ثلاثية لحل مشكلات الأندية المطلة على النيل

كتب- نشأت علي:

أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، بتشكيل لجنة برئاسة نائب محافظ الدقهلية، ومدير مديرية الشباب والرياضة ومدير مديرية الري والموارد المائية بمحافظة الدقهلية والمستشار القانوني للمحافظة للبت في حل المشكلات التي تواجه بعض النوادي التي تطل على نهر النيل، مع إفادة اللجنة بما تم الاتفاق عليه.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة مرفت عازر بشأن عدم حل بعض المشكلات الخاصة ببعض النوادي بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وذلك بحضور اللواء إسماعيل الفار مساعد وزير الشباب والرياضة لقطاع الشباب، والمستشار محمد دياب المستشار القانوني لوزارة الشباب والدكتور علاء جاب الله مدير الاتصال السياسي بالوزارة.

وأكدت النائبة مرفت عازر، أن هناك مشكلات تتعرض لها الأندية الواقعة على نهر النيل وهي (نادي ميت غمر الرياضي - نادي دقادوس بمركز ميت غمر - نادي زفتى) بمحافظة الدقهلية (نادي الزراعيين - نادي العمال - نادي المعلمين - نادي التجديف - نادي تنمية المجتمع - نادي المسنين بمدينة بنها بمحافظة القليوبية).

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد نجيب خالد، بشأن أسباب عدم تخصيص أرض لإعادة نادي الجمالية الرياضي بمحافظة الدقهلية، والذي أزيل أاثناء تطوير بحيرة المنزلة.

وأكد المستشار محمد دياب المستشار القانوني لوزير الشباب والرياضة، أن الوزارة ليست جهة تخصيص، ولا مانع من إقامة النادي بعد موافاتنا بقرار التخصيص من وزارة الري حال توافر الاعتمادات المالية، معلنًا الموافقة على تشكيل لجنة لمعاينة الأرض بتمثيل وزارة الشباب والرياضة (بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية).

وبناء على ما دار من مناقشات فقد أوصت اللجنة بتشكيل لجنة برئاسة نائب المحافظ وبحضور مقدم طلب الإحاطة النائب محمد نجيب خالد ومدير مديرية الشباب والرياضة ومدير مديرية الري والموارد المائية بمحافظة الدقهلية والمستشار القانوني للمحافظة لتخصيص مساحة لإقامة نادي الجمالية للألعاب الرياضية والمائية، مع إفادة اللجنة بما تم الاتفاق عليه.

وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد السيد الحسيني، بشأن إنشاء ملعب ومباني إدارية جديدة بقطعة الأرض التي تم تخصيصها للنادي العربي بنطاق حي بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، وتخصيص قطعة أرض لمركز شباب الشوربجي.

وأكد المستشار محمد دياب المستشار القانوني لوزير الشباب والرياضة فيما يخص النادي العربي سيتم الانتهاء من الانشاءات المطلوبة خلال عام 2025، كما عقب ايضًا بشأن تخصيص قطعة أرض مركز شباب الشوربجي بأنه سيتم التنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالجيزة لدراسة إمكانية تخصيص قطعة أرض للمركز ومخاطبة الجهات المختصة بهذا الشأن.