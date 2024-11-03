رئيس جامعة الأزهر: إعجاز القرآن يتمثل في البلاغة وسلاسة الأسلوب

كتبت- داليا الظنيني:

أكد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، على الإعجاز القرآني الفريد، مشيراً إلى أن القرآن الكريم يمثل تحدياً لا يستطيع أي بشر أن يواجهه، موضحًا أن هذا الإعجاز يتمثل في بلاغة القرآن وسلاسة أسلوبه، والذي لا يمكن لأي لسان بشري أن يضاهيه.

خلال حلقة برنامج "بلاغة القرآن والسنة"، المذاع على قناة الناس، بيّن الدكتور داود أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان معصوماً، إلا أنه لا يقع عليه التحدي الإعجازي نفسه الذي وقع على القرآن الكريم.

وأوضح أن الإعجاز هو خاص بالقرآن، وذلك لأن الله تعالى قد تحدى البشر بأن يأتوا بسورة واحدة مثله، وهو تحدٍ لم يستطع أحد مجاراته.

وأشار الدكتور داود إلى أهمية الاهتمام باللغة العربية وتراثها، مستشهداً بأدباء كبار مثل الجاحظ وأحمد حسن الزيات. وأكد أن هذين الأديبين كانا يعتبران اللغة العربية كنزا لا ينضب، وكانا يسعيان جاهدين لتطويرها وإثرائها.

ودعا الدكتور داود إلى ضرورة الاهتمام بقراءة القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، وكذلك الشعر العربي والأدب العربي الأصيل، وذلك لرفع المستوى الثقافي للأمة والحفاظ على هويتها اللغوية.

وأكد أن الإقبال على القراءة والاطلاع هو السبيل الأمثل لتطوير اللغة العربية وتحسينها.