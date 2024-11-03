حدث في 8 ساعات| "الكهرباء" تخفض غرامة تأخير سداد الفواتير.. وتوجيهات جديدة من الرئيس السيسي

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بداية المراجعة الرابعة لبرنامج مصر مع صندوق النقد الدولي، يوم الثلاثاء المقبل.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

علاج بالمجان.. توجيهات من السيسي بشأن ضحايا العمليات الحربية والإرهابية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع اللواء السيد الغالي، رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم الشهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، واللواء أحمد الأشعل المدير التنفيذي للصندوق.

وبحسب بيان رئاسي، اطلع الرئيس خلال الاجتماع على التقرير السنوي لنشاط صندوق تكريم الشهداء، الذي يتضمن الموقف التنفيذي للصندوق ويتم إعداده بالتنسيق بين جهات الدولة كافة، حيث تمت في هذا الإطار مناقشة سبل تعزيز الخدمات المقدمة للمستفيدين من الصندوق، وسبل تنمية موارده وتطوير آليات إدارته، بما يعزز من قدرته على الاستجابة لاحتياجات المستفيدين.

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طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد: 3 مدن تتعرض لأمطار غزيرة

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن مدن مطروح والسلوم وبراني تستمر اليوم تحت تأثير المنخفض الجوي وذلك لليوم الثالث على التوالي.

وأضافت هيئة الأرصاد، في بيان، قبل قليل، أن المنخفض الجوي يعمل على تكاثر السحب الرعدية الممطرة يصاحبها سقوط أمطار غزيرة على بعض المناطق.

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السيسي يحدد لصندوق النقد 3 أولويات راهنة لمصر.. ماذا قال؟

حدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أولويات الدولة المصرية بالنسبة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يجري تنفيذه بالشراكة مع صندوق النقد الدولي.

وأعرب الرئيس السيسي عن تطلع مصر لاستكمال التعاون مع الصندوق خلال الفترة المقبلة، والبناء على ما تحقق بهدف تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية، وخفض معدلات التضخم.

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فيديو.. صبحي كابر يكشف مفاجأة بشأن النصب عليه في 200 مليون جنيه

قال صبحي كابر، إنه حصل على 3000 طن فول صويا و5000 طن ذرة من التجار الذين عقدوا صفقة معه بقيمة 200 مليون جنيه.

وأضاف "صبحي"، في فيديو: في ناس في البلد وقفت جنبي لحد ما وصلنا للناس دي وخدنا بضاعتنا منها، والحمد لله بشكر كل اللي وقف معايا عشان أرجع حقي، خدت جزء من البضاعة ولسه لي بضاعة تانية.

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رئيس الوزراء: بدء المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد الثلاثاء المقبل

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المراجعة الرابعة لبرنامج مصر مع صندوق النقد الدولي، ستبدأ اعتبارًا من الثلاثاء المقبل.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا ، اليوم الأحد: اليوم حضرنا اجتماعًا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي للترحيب بمديرة صندوق النقد الدولي ومناقشة الخطوات المستقبلية لبرنامج مصر مع الصندوق.

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مديرة صندوق النقد الدولي: نقدم كامل الدعم لتحقيق استقرار مصر وتنميتها الاقتصادية

قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا چورچييفا، إنها حضرت اجتماعًا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، لمناقشة تطورات برنامج مصر مع الصندوق في ظل التطورات الراهنة.

وأضافت كريستالينا چورچييفا، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة: أردت أن أخبر الناس من هنا، من القاهرة، عن حجم تقدير صندوق النقد الدولي لهذه الشراكة، وأننا نقدم كامل الدعم لمصر في سبيل استقرارها وتنميتها الاقتصادية وازدهارها.

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أسعار تصل لـ 2.5 مليون جنيه.. طرح شقق جديدة لمشروع داره في 7 محافظات

أعلن صندوق التنمية الحضرية، عن طرح مرحلة جديدة من شقق مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى "مشروع داره" في 7 محافظات.

وأكد الصندوق، أن الحجز يبدأ من اليوم السبت، في المرحلة الاستثنائية بمحافظات القاهرة بمنطقة المعصرة، ومحافظة كفر الشيخ والشرقية والمنوفية والفيوم وقنا والمنيا.

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"الكهرباء" تخفض غرامة تأخير سداد الفواتير 7%؜ بدلًا من 28%؜ تحفيزًا للمستثمرين والصناع

قال مصدر مسؤول بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إن الدكتور مهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أصدر القرار رقم (٥) لسنة ٢٠٢٤، بتعديل بعض القوانين المتعلقة بغرامات تأخير سداد الفواتير، استجابةً للمذكرات المقدمة من المستثمرين والصناع؛ للتيسير عليهم وتذليل بعض العقبات والمشكلات التي تواجههم.

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وزير الصحة: نجحنا في تقليل قوائم الانتظار.. وهذا موقف الأدوية والأنسولين

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، إننا اقتحمنا مشكلة نقص الحضانات والرعاية المركزة، حيث تعاقدنا مع المجتمع المدني والقطاع الخاص ونجحنا في تقليل قوائم الانتظار للرعايات والحضانات بنسبة 60%.

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